بدء انتخابات اليوم الأخير لاختيار خليفة «مصيلحي» في مجلس النواب

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كتب- إسلام عبد الخالق:

بدأت صباح اليوم الخميس، اللجان الانتخابية بالدائرة السابعة بمحافظة الشرقية، ومقرها مركز ومدينة أبو كبير، موزعة على 128 لجنة انتخابية، فتح أبوابها لاستقبال 252 ألفًا واثنين ناخبين، يدلون بأصواتهم في اليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة بين الدكتور محمد حبيب، والشيخ صبري عبادة، مستشار وزير الأوقاف.

ويتنافس المرشحان، على المقعد الفردي بالدائرة، بعد خلوه بتولي الدكتور علي المصيلحي، منصبه وزيرًا للتموين والتجارة الداخلية.

وأدلى ما يقرب من 17 ألف ناخب بأصواتهم، أمس الأربعاء، بنسبة بتصويت بلغت حوالي 7% من إجمالي 252 ألف ناخب وناخبة ممن يحق لهم التصويت.