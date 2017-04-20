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تعيين وزير الاتصالات السابق مستشارًا لـ«أورنچ» الشرق الأوسط

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تعيين وزير الاتصالات السابق مستشارًا لـ«أورنچ» الشرق الأوسط تعيين وزير الاتصالات السابق مستشارًا لـ«أورنچ» الشرق الأوسط

التحرير

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أعلنت أورنچ الشرق الأوسط وإفريقيا، عن تعيين المهندس عاطف حلمي، رئيس مجلس إدارة أورنچ ، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق، كمستشار أول لشركة أورنچ الشرق الأوسط وإفريقيا (OMEA) وسفيرًا لمجموعة أورنچ في الشرق الأوسط.

وقالت «أورنج» في بيان لها، إن اختيار المهندس عاطف حلمي، تؤكد ثقتها في الكوادر المصرية خاصة مع تركيز المجموعة وزيادة اهتمامها بتعزيز تطوير الأعمال التجارية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا التي تضم أكثر من 120 مليون عميل في أكثر من 20 دولة.

ووقعت امس أورنج شراكة تقديم خدمات التجوال المحلي للشركة المصرية للاتصالات لتصبح الأخيرة مقدم لخدمة المحمول عبر أورنج.

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التحرير

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