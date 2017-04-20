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بالصور.. حمدي الميرغني يعرض الزواج على نجمة مسرح مصر بهذه الطريقة

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بالصور.. حمدي الميرغني يعرض الزواج على نجمة مسرح مصر بهذه الطريقة بالصور.. حمدي الميرغني يعرض الزواج على نجمة مسرح مصر بهذه الطريقة

عرض الفنان حمدي الميرغني نجم "" الزواج على زميلته الفنانة إسراء عبد الفتاح للإرتباط بها بشكل رسمى، للمرة الأولى بعد تردد العديد من الأقاويل عن طبيعة علاقتهما.

واعتمد الميرغنى على حيلة غريبة هذه المرة لنشر الخبر للجمهور بشكل مباشر، وذلك من خلال حسابه بموقع تبادل الصور "إنستجرام" حيث قام بنشر صورته وهو يعرض الزواج عليها.

وعلق عليها قائلا: "تتجوزينى؟"، وجاء رد إسراء بنفس الطريقة، حيث نشرت صورة أخرى مع عدد من صديقاتها تحملن الورود، معلقة عليها قائلة: "موافقة".

وبالرغم من عدم وجود حمدي الميرغني في مصر إلا أنه قرر أن يحسم موقفه بشكل علني ويطلب يد إسراء أمام الجمهور.

 

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المصدر : مصراوى

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