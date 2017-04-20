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دراسة تنصح المرأة بممارسة الرياضة بمفردها.. والسبب

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دراسة تنصح المرأة بممارسة الرياضة بمفردها.. والسبب دراسة تنصح المرأة بممارسة الرياضة بمفردها.. والسبب

مصراوي Masrawy

دراسة تنصح المرأة بممارسة الرياضة بمفردها

أ ش أ:

أثبتت دراسة علمية أجراها فريق من الباحثين الفرنسيين في جامعة باريس، ونشرت نتائجها بمجلة "فام أكتويل" الفرنسية الأسبوعية، أن ممارسة المرأة لرياضة الجري بمفردها دون أن يكون معها أحد لتشجعها على ذلك - أيا كان عمرها - يجعلها تكتسب روحا معنوية مرتفعة وجسما قويا و إحساسا بالحرية والانتصار على نفسها.

وينصح الباحثون، المرأة بممارسة الجري دون أن تأخذ رأى الآخرين لتتمتع بفوائد هذه الرياضة دون غيرها على الجسم.

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مصراوي Masrawy

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