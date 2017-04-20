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فيديو| ريهام سعيد: باسم يوسف وراء وقف برنامجي

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فيديو| ريهام سعيد: باسم يوسف وراء وقف برنامجي فيديو| ريهام سعيد: باسم يوسف وراء وقف برنامجي

اتهمت ريهام سعيد - مقدمة برنامج "صبايا الخير"، الإعلامي الساخر باسم يوسف بالوقوف وراء وقف برنامجها الذي يذاع على قناة "النهار" وذلك بعد عرضها صورا شخصية لإحدى الفتيات التي تعرضت للتحرش في أحد المولات الشهيرة بالقاهرة.
 
وقالت سعيد -في حوار مع برنامج "أنا وأنا" على شاشة "On e" مساء الأربعاء: "ليه أحمد موسى متوقفش لما عرض صور خالد يوسف، برنامجي اتوقف عشان مليون حاجة، وباسم يوسف راح قال للمعلنين انسحبوا من برنامج ريهام سعيد، متضايق من البرنامج ولا من تحيا ومن بدلة الجيش ومتضايق من دعمنا للرئيس عبد الفتاح ومن ريهام اللي بتدعم الجيش والداخلية".
 
وطالبت ريهام سعيد بالاعتذار لها بعد تنازل الفتاة التي تعرضت للتحرش عن بلاغها ضدها وضد البرنامج وتبرئة المحكمة لها، وقالت: "الناس بتحبني وكل من ينتقدني بيغير مني" - حسب وصفها.
 
 
المصدر : مصراوى

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