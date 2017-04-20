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شعبة السيارات: تعويم الجنيه والقيمة المضافة من أسباب تراجع المبيعات في مصر

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شعبة السيارات: تعويم الجنيه والقيمة المضافة من أسباب تراجع المبيعات في مصر شعبة السيارات: تعويم الجنيه والقيمة المضافة من أسباب تراجع المبيعات في مصر

التحرير

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قال اللواء عفت عبد العاطي، رئيس شعبة السيارات في الغرفة التجارية بالقاهرة، إن مبيعات السيارات تراجعت خلال الفترة الأخيرة بنسبة 70%، بسبب ارتفاع الدولار الجمركي، بالإضافة إلى تطبيق قانون القيمة المضافة، وهما من أسباب تراجع المبيعات في .

وأضاف عبد العاطي، أثناء مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، مقدم برنامج «رأي عام»، على شاشة «TEN»، أن السيارات تضاعفت خلال الفترة الأخيرة، داعيًا البنوك المصرية لأن يكون لها دورًا كبيرًأ في عودة الرواج لهذا التجارة من خلال «تقسيط أسعار السيارات».

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التحرير

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