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تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة

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تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة

التحرير

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس، طقس مائل للحرارة شمالا حتى شمال الصعيد شديد الحرارة نهارا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا والشوائب العالقة نهارا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة والرياح شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى

القاهرة 18 32

الإسكندرية 15 28

مطروح 14 29

بورسعيد 17 27

دمياط 17 26

الإسماعيلية 16 32

السويس 17 33

العريش 14 26

الغردقة 21 34

شرم الشيخ 23 33

المنيا 17 33

الفيوم 18 34

أسيوط 17 34

سوهاج 18 37

الأقصر 19 38

أسوان 19 39

الوادى الجديد 18 35

قنا 18 37

 

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