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بالصور | تعرّف على السبب الرئيسي في أزمة رغيف الخبز بمحافظة الأقصر

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بالصور | تعرّف على السبب الرئيسي في أزمة رغيف الخبز بمحافظة الأقصر بالصور | تعرّف على السبب الرئيسي في أزمة رغيف الخبز بمحافظة الأقصر

أمرنا الرسول محمد- صلى الله عليه  وسلم- بقتل الوزع “البرص” لأنه أحد الخمس الفواسق وأنه الكائن الوحيد الذي كان ينفث في النار على سيدنا إبراهيم -عليه السلام- عندما ربطه قومه وألقوه في النار واليوم نراه يسبب أزمة كبيرة في مدينة الأقصر.

فقد قام أحد الموطنين الشرفاء، ويدعى حسن محمد حسن ابورجيله، والمقيم بشارع جسر السيالة بمدينة إسنا التابعة لمحافظة الأقصر بشراء حصة أسرته اليومية  من رغيف الخبز المدعم،  وذهب لمنزله وأثناء تناوله وجبة الفطار هو وأسرته وجد داخل الرغيف” برص”.

فقام حسن على الفور، بالتقاط عدة صور للرغيف الذي بداخله برص وعاد مسرعا إلى الفرن رفع بعض الصور على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، الأمر الذي أثار حفيظة المسؤلين في محافظة الأقصر.

حيث أمر السيد، محمد بدر  محافظ الأقصر، ومعه السيد، سيد طاهر، مدير مديرية بالمحافظة  بفتح تحقيقات عاجلة وموسعة مع صاحب المخبز والتحفظ على الرغيف سبب الأزمة.

برص في رغيف
برص في رغيف

 

المصدر : مصرفايف

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