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بالصور.. تعرف علي تفاصيل أول فندق "كبسولي" في الهند

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مصراوي Masrawy

بالصور.. تعرف علي تفاصيل أول فندق كبسولي في الهند (1)بالصور.. تعرف علي تفاصيل أول فندق كبسولي في الهند (1)

بالصور.. تعرف علي تفاصيل أول فندق كبسولي في الهند (2)بالصور.. تعرف علي تفاصيل أول فندق كبسولي في الهند (2)

بالصور.. تعرف علي تفاصيل أول فندق كبسولي في الهند (3)بالصور.. تعرف علي تفاصيل أول فندق كبسولي في الهند (3)

بالصور.. تعرف علي تفاصيل أول فندق كبسولي في الهند (4)بالصور.. تعرف علي تفاصيل أول فندق كبسولي في الهند (4)

بالصور.. تعرف علي تفاصيل أول فندق كبسولي في الهند (5)بالصور.. تعرف علي تفاصيل أول فندق كبسولي في الهند (5)

بالصور.. تعرف علي تفاصيل أول فندق كبسولي في الهند (6)بالصور.. تعرف علي تفاصيل أول فندق كبسولي في الهند (6)

بالصور.. تعرف علي تفاصيل أول فندق كبسولي في الهند (7)بالصور.. تعرف علي تفاصيل أول فندق كبسولي في الهند (7)

بالصور.. تعرف علي تفاصيل أول فندق كبسولي في الهند (8)بالصور.. تعرف علي تفاصيل أول فندق كبسولي في الهند (8)

بالصور.. تعرف علي تفاصيل أول فندق كبسولي في الهند (9)بالصور.. تعرف علي تفاصيل أول فندق كبسولي في الهند (9)

كتبت - نرمين الجلاد:

أنشأت الهند أول فندق كبسولي يحتوي على عدد كبير من الغرف الصغيرة للغاية وتتميز بالهدوء والنظافة، وهو يعتبر نوع جديد من الفنادق التي تعمل على توفر سكن رخيص بدون أي خدمات تقليدية كالفنادق الأخري.

ويتميز الفندق بقلة التكاليف، وإتاحة إمكانية التجول بثياب النوم، كما يوجد أماكن مخصصة للاستحمام وبعض المستلزمات الأساسية، ويوجد داخل الكبسولة سرير بسيط مجهز لشخص واحد، وتليفزيون صغير.

ويجب عند دخول فندق الكبسولة خلع الحذاء ووضعه في صناديق خاصة به واستلام أحذية مخصصة للفندق.

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