أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندى: بنى إسرائيل كان عندهم زكاة -
حظك اليوم برج الدلو الجمعة 21/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الجمعة 21/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
الشيخ خالد الجندي يوضح معنى "الكنز" وعلاقته بالزكاة -
الشيخ خالد الجندي: لا يجوز إخراج الزكاة من مال الطفل اليتيم -
حظك اليوم برج الجدي الجمعة 21/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج القوس الجمعة 21/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 21/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
وزير السياحة: ١٠ طائرات سعودية لإنهاء أزمة المعتمرين خلال ساعات -
"بيت المقدس" تقطع رؤوس ثلاثة أشخاص بدعوى تعاونهم مع الأمن برفح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

بالصور.. حافظي على شعرك بهذه التسريحات لصيف 2017

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. حافظي على شعرك بهذه التسريحات لصيف 2017 (2)بالصور.. حافظي على شعرك بهذه التسريحات لصيف 2017 (2)

بالصور.. حافظي على شعرك بهذه التسريحات لصيف 2017 (3)بالصور.. حافظي على شعرك بهذه التسريحات لصيف 2017 (3)

بالصور.. حافظي على شعرك بهذه التسريحات لصيف 2017 (4)بالصور.. حافظي على شعرك بهذه التسريحات لصيف 2017 (4)

بالصور.. حافظي على شعرك بهذه التسريحات لصيف 2017 (1)بالصور.. حافظي على شعرك بهذه التسريحات لصيف 2017 (1)

كتبت- أسماء حمدي:

مع بداية موسم الصيف يكثر معه السفر إلى البحر، وتشعر كثير من البنات بالقلق على شعرهم، خاصًة أنهن يجدن صعوبة في الحفاظ عليه من حرارة الصيف المرتفعة، لهذا نستعرض لك مجموعة من تسريحات الشعر التي تحافظ على جماله، وتحميه، وعصرية أيضًا بحسب ماذكر موقع "HEALTH SITE"، لتختاري منها ما يناسبك.

اشترك في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة لتتعرف أكثر على " عالم المرأة"إضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور- مؤتمر عن "صحة المرأة" في الأهرام بحضور راضي ومستشار السيسي

بالصور- مؤتمر عن "صحة المرأة" في الأهرام بحضور راضي ومستشار السيسي

"سُترة" تُسلم 34 منزلاً للأسر الفقيرة في جهينة بسوهاج

"سُترة" تُسلم 34 منزلاً للأسر الفقيرة في جهينة بسوهاج

إغلاق مخبز "رغيف البُرص" جنوب الأقصر

إغلاق مخبز "رغيف البُرص" جنوب الأقصر

مقتل 20 من مسلحي "داعش" بالعراق

مقتل 20 من مسلحي "داعش" بالعراق