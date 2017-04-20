بالصور.. حافظي على شعرك بهذه التسريحات لصيف 2017
بالصور.. حافظي على شعرك بهذه التسريحات لصيف 2017 (2)
بالصور.. حافظي على شعرك بهذه التسريحات لصيف 2017 (3)
بالصور.. حافظي على شعرك بهذه التسريحات لصيف 2017 (4)
بالصور.. حافظي على شعرك بهذه التسريحات لصيف 2017 (1)
كتبت- أسماء حمدي:
مع بداية موسم الصيف يكثر معه السفر إلى البحر، وتشعر كثير من البنات بالقلق على شعرهم، خاصًة أنهن يجدن صعوبة في الحفاظ عليه من حرارة الصيف المرتفعة، لهذا نستعرض لك مجموعة من تسريحات الشعر التي تحافظ على جماله، وتحميه، وعصرية أيضًا بحسب ماذكر موقع "HEALTH SITE"، لتختاري منها ما يناسبك.
اشترك في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة لتتعرف أكثر على " عالم المرأة"إضغط هنا