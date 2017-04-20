وزير التنمية المحلية: حدث تجريف وهدم للاقتصاد المصري بعد ثورة يناير

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قال الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، «أنا عضو بالحكومة ومعجب جدا بأداء زملائي ورئيس الحكومة خلال الفترة القصيرة التي شاركت فيها»، مؤكدًا أنه كان لابد من إجراء الإصلاح الاقتصادي منذ أكثر من 25 عامًا بدلا من سياسة المسكنات.

وأكد الشريف، في حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج «مساء dmc»، والمذاع عبر شاشة «dmc»، أنه حدث تجريف وهدم للاقتصاد المصري نتيجة الفكر الهدام الذى واجهناه بعد ثورة يناير، مشيرًا إلى أن وزارة التنمية المحلية تطمح إلى التركيز في التوجه للامركزية والإسراع فى تحقيق التنمية.