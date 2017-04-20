فيديو.. لميس الحديدي: ربع العاطلين في مصر من النساء

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انتقدت الإعلامية لميس الحديدي، أوضاع النساء المحرومات من التعليم في مصر، إذ أن 11% من الفتيات المصريات حُرمن من التعليم، وهو ما يمثل 3 أضعاف نظائرهن من الذكور.

وأضافت لميس، خلال برنامج «هنا العاصمة»، المُذاع عبر فضائية «سي بي سي»: «26% من سوق البطالة في مصر من النساء، أي أن ربع العاطلين من النساء، وهي أرقام مفزعة، تدل على أن السبب لا يرجع فقط إلى الظروف الاقتصادية الصعبة، بل الأسباب لها علاقة بنظرة المجتمع للمرأة المصرية».

وأشارات إلى دور الأم في المجتمع، موضحة أن الأم المتعلمة لها دور في تربية الأجيال وخلق جيل لا يعرف الإرهاب أوالبلطجة أوالتحرش.