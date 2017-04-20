فيديو.. 199 مليار جنيه «عجز» في الموازنة العامة للدولة خلال 7 أشهر

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قال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك 198.8 مليار جنيه، عجزًا في الموازنة العامة للدولة خلال السبعة أشهر الماضية.

وأضاف عمر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو عبد الحميد، في برنامج «رأي عام» على فضائية «تن»، أن السبعة أشهر الماضية لم يكن فيها إقرار ضريبي، وأكد أن الرقم كبير ولكن الأمور تسير في الطريق الصحيح.

وتابع: «سنعاني فى 2017 وجزء بسيط من 2018، ولكن كل ذلك في مصلحة المواطن المصري»، وأوضح أن هناك 20 مليار دولار دخلت إلى الخزانة العامة للدولة، وأن «الخير والانتعاش الاقتصادي سيكون في نهاية 2018».