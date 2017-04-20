اليوم.. جامعة المنصورة تختتم فعاليات مؤتمر «آثار الهجرة غير الشرعية»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كتب - كارم الديسطي

تختتم جامعة المنصورة اليوم الخميس فعاليات المؤتمر السنوي السابع عشر "الأبعاد القانونية للهجرة غير الشرعية وآثارها على التنمية" والذي تعقده جامعة المنصورة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية.

ويعقد المؤتمر برئاسة الدكتور محمد القناوى رئيس الجامعة، والدكتور ناصر القحطان مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية، والدكتور شريف خاطر عميد كلية الحقوق ونائب رئيس المؤتمر، والدكتور تامر صالح وكيل كلية الحقوق ومقرر المؤتمر، والدكتور عادل السن مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية ومنسق عام المؤتمر.

ويهدف المؤتمر إلى عرض ظاهرة الهجرة الغير شرعية (الدوافع والأسباب)، ببيان الآثار الاقتصادية والاجتماعية للهجرة الغير شرعية، وإلقاء الضوء على التشريعات الوطنية لمكافحة الهجرة الغير شرعية.

ويتناول المؤتمر العديد من المحاور منها: ظاهرة الهجرة الغير شرعية، والآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها، والتشريعات الوطنية والجهود الوطنية والدولية لمكافحتها.