فيديو.. خبير أمني: تحالف السيسي وترامب يرعب الجماعات الإرهابية

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علق العميد حسين حمودة، خبير في إدارة الأزمات الأمنية، على الهجوم الإرهابي الذي تعرض له كمين بسانت كاترين، قائلًا إن الجماعات الإرهابية المتطرفة ترى الأقباط المسالمين بأنهم «صليبين» ويجب استهدافهم، كما أنهم يروا أن التحالف المصري الأمريكي والذي حدث بين السيسي وترامب هو «تحالف صليبي»، وهو أمر يرعبهم.

وأضاف حمودة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بتوقيت مصر»، على قناة «التليفزيون العربي»، أن هذه العملية الإرهابية تستهدف السياحة، إذ تسعى تلك التنظيمات الإرهابية إلى ضرب منابع الاقتصاد، كما أن الكمائن ومناطق السياحة هي دائمًا هدفًا للمتطرفين والدواعش.