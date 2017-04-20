«صدمة ونهاية» 9 أرقام من مواجهة برشلونة واليوفينتوس

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تمكن فريق يوفينتوس الإيطالي، من إقصاء نظيره برشلونة الإسباني، من دور الثمانية، بدوري أبطال أوروبا، وتمكنت السيدة العجوز من التأهل لدور نصف النهائي، بثلاثة أهداف دون رد، بمجموع اللقائين.

ويستعرض لكم «التحرير» أبرز أرقام جائت في المباراة:

نهاية

أقصي برشلونة من ربع نهائي دوري الأبطال في 3 من آخر 4 مواسم.

وصل يوفنتوس إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة السابعة، في تاريخه.

قوة

نادي يوفنتوس، هو الوحيد الذي ربح كل مبارياته الأربعة، خارج ملعبه في دوري الأبطال هذا الموسم (بنتيجة 10-1)، حيث تُعد أفضل أرقامه خارج ملعبه في البطولة.

صدمة

فشل برشلونة بالوصول إلى نصف نهائي دوري الأبطال في موسمين متتاليين للمرة الأولى منذ 2003/04 (لم يتأهل) و2004/05 (دور الـ16).

أنهى اليوفنتوس رقم برشلونة من 15 فوزًا متتاليًا على أرضه في دوري الأبطال.

جرينتا

عادل اليوفي رقم ميلان كأكثر فريق إيطالي وصولاً لنصف نهائي البطولات الأوروبية (12 مرة).

جدار

لم يتلق يوفنتوس أي هدف في آخر 531 دقيقة في دوري الأبطال (9 ساعات إلا 9 دقائق)

خبرة

عادل ليونيل ميسي، نجم برشلونة، رقم كارلوس بويول، بـ115 مباراة، كثالث أكثر لاعب مشاركة مع برشلونة في دوري الأبطال، بعد تشافي 151 وإنييستا 122 مباراة.

عادل داني ألفيس، لاعب اليوفي، رقم روبرتو كارلوس بـ141 مباراة كثاني أكثر لاعب غير أوروبي مشاركة في البطولات الأوروبية، بعد خافيير زانيتي بـ 160 مباراة.