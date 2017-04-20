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فيديو.. الشريف: ما تم إنجازه بملف «فيروس سي» لم يحدث في العالم كله

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فيديو.. الشريف: ما تم إنجازه بملف «فيروس سي» لم يحدث في العالم كله فيديو.. الشريف: ما تم إنجازه بملف «فيروس سي» لم يحدث في العالم كله

التحرير

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أكد الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، على أنه يجب أن نفكر في تحقيق تنمية مستدامة بدلا من طرق التنمية التقليدية البالية، مشير إلى أن ما تم انجازه في بملف مواجهة فيروس «سي» لم يتم إنجازه في العالم كله.

وأشار الشريف، في حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج «مساء دي أم سي»، عبر شاشة «دي أم سي»، إلى أن كافة المشروعات الكبرى التي تم تنفيذها كان الرئيس عبد الفتاح ، يشرف عليها بنفسه، لافتا إلى أنه لدينا مشروعات نستهدف منها تحقيق نقلة نوعية بالمجتمع رغم تراجع إمكانياتنا.

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التحرير

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