فيديو.. الشريف: ما تم إنجازه بملف «فيروس سي» لم يحدث في العالم كله

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أكد الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، على أنه يجب أن نفكر في تحقيق تنمية مستدامة بدلا من طرق التنمية التقليدية البالية، مشير إلى أن ما تم انجازه في مصر بملف مواجهة فيروس «سي» لم يتم إنجازه في العالم كله.

وأشار الشريف، في حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج «مساء دي أم سي»، عبر شاشة «دي أم سي»، إلى أن كافة المشروعات الكبرى التي تم تنفيذها كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، يشرف عليها بنفسه، لافتا إلى أنه لدينا مشروعات نستهدف منها تحقيق نقلة نوعية بالمجتمع رغم تراجع إمكانياتنا.