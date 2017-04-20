محامي «النديم»: شرطة المرافق أغلقت المركز دون انتظار قرار القضاء

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قال المحامي طاهر أبو النصر، محامي مركز النديم، إن محكمة القضاء الإداري قررت الأربعاء، تأجيل نظر الطعن المقدم من مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، ضد قرار غلق عيادة النديم لشهر سبتمبر المقبل، موضحًا أنه بالرغم من تقديم الطعن بشكل مستعجل إلا أن هيئة المحكمة لم تأخذ به.

وأضاف أبو النصر، خلال لقائه ببرنامج «بتوقيت مصر»، عبر شاشة «التليفزيون العربي»، أن المركز قام بالطعن على قرار وزير الصحة الصادر في فبراير 2016 أمام المحكمة في الشهر ذاته، ومع ذلك تم إغلاقه دون انتظار قرار القضاء.

تابع: «فوجئنا بقدوم شرطة المرافق وأحد مهندسي حي الأزبكية لتنفيذ أمر غلق إداري للمؤسسة الطبية دون سابق إنذار أو إخطار رغم الحصول على ترخيص تشغيل منشأة طبية تحت رقم مسلسل 73 من مديرية الشئون الصحية بمنطقة عابدين».