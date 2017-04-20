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فيديو| مرتضى منصور: اتحاد الكرة يدخل مراهنات على مباريات في الدوري

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فيديو| مرتضى منصور: اتحاد الكرة يدخل مراهنات على مباريات في الدوري فيديو| مرتضى منصور: اتحاد الكرة يدخل مراهنات على مباريات في الدوري

التحرير

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قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إنه يملك مستندات تفضح اتحاد الكرة، مشيرًا إلى أن مجلس الجبلاية متورط في مراهانات تتعلق بمباريات في بطولة الدوري المصري. 

وتابع «مرتضى» خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج «الـ 10 مساءً» الذي يعرض على قناة دريم 2، أن مسئولو اتحاد الكرة يدخلون مراهنات تابعة لشركة إيطالية، وأن آخر هذه المراهنات كانت تخص مباراة الزمالك وطلائع الجيش التي أقيمت مساء أمس الأربعاء.  

وأضاف رئيس القلعة البيضاء، ساخرًا، «هو لسه هاني أبو ريدة وثروت سويلم في المخبأ؟، أنا عايز أعمل إعلان في الجرايد عشان اللي يلاقيهم يبلغني».

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التحرير

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