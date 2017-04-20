بالفيديو.. مؤمن سليمان: فخور بلاعبي سموحة

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قال مؤمن سليمان، المدير الفني لسموحة، أنه راض عن أداء فريقه أمام الإسماعيلي، مؤكدًا أنه فخور بما قدمه لاعبوه خاصة في الربع ساعة الأخيرة رغم النقص العددي.

وأضاف «سليمان»، خلال مداخلته الهاتفية بحلقة أمس الأربعاء، ببرنامج «مساء الأنوار» الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي، على قناة oN sport، أن مواجهة الدراويش من المباريات التي يعتز بها، خاصة أنها أمام فريق كبير، وتمكن فريقه من إدارك التعادل في النهاية.

وأوضح مدرب الفريق السكندري، أن هناك فحوصات سيخضع لها ياسر إبراهيم، اليوم الخميس، لتحديد حجم الإصابة التي لحقت به خلال اللقاء.

وتعادل سموحة مع الإسماعيلي، بهدفين لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأربعاء، على استاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الأسبوع الـ24 من الدوري المصري.