بالفيديو.. المصري يكشف حقيقة استقالة حسام حسن

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نفى علي الطرابيلي، أمين صندوق النادي المصري، أنباء رحيل حسام حسن، المدير الفني للفريق، بعد الخسارة أمام طنطا، أمس الأربعاء، أو وجود خلاف معه بسبب توقيع عقوبات على اللاعبين.

وأضاف «الطرابيلي» خلال تصريحاته لبرنامج «مع شوبير» الذي يعرض على قناة صدى البلد، أن تدخل مجلس إدارة النادي أمر طبيعي بسبب التراجع في النتائج مؤخرًا، كاشفًا عن تلقي حسام حسن عرضًا من أحد الأندية الخليجية، لكنه يفضل البقاء مع النادي البورسعيدي.

وتطرق للحدث عن إمكانية رحيل بعض نجوم الفريق، مشددًا ان ذلك لن يحدث إلا بموفقة الجهاز الفني للفريق.