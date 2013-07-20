بالصور.. مسيرة ليلية لمؤيدى "مرسى" بمطروح بمشاركة نساء الإخوان

خرجت مساء الجمعة مسيرة حاشدة لمؤيدى الرئيس المعزول محمد مرسى، من مقر الاعتصام بشارع المحطة بمدينة مرسى مطروح ومرت ببعض الشوارع الرئيسية بالمدينة قبل أن تتوقف أمام الحواجز الأمنية لقوات الجيش بمحيط مبنى المحافظة.

ويصر عدد منهم على الاعتصام هناك بينما عاد أغلب المتظاهرين مرة أخرى إلى مقر الاعتصام ومعهم أعداد كبيرة من نساء الإخوان المتظاهرات، كما تجرى حالياً محاولات لإقناع باقى المسيرة للانصراف من أمام حواجز الجيش بشارع الإسكندرية والعودة لاعتصام المحطة.

على جانب آخر يواصل مؤيدو الرئيس المعزول اعتصامهم أمام محطة القطار، حيث تنخفض الأعداد بشكل كبير خلال النهار وتتزايد الأعداد مساءً ويتناول البعض منهم الإفطار بمقر الاعتصام قبل أن تتوافد أعداد كبيرة لأداء صلاة القيام والمشاركة فى المسيرات الليلية ببعض شوارع المدينة.