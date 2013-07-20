أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - أفضل أغذية لكبار السن وسن ما بعد الـ 70 -
السفيرة عزيزة - د. نبيلة العريان " مطربة بالأوبرا " ... الحب أقوى قوة خالقة ودافعة لكل شئ في الحياة -
الأخبار - الرئيس السيسي يبحث مع رئيس البنك الدولي جهود الإصلاح الإقتصادي في مصر -
8 الصبح - حلقة عن زيارة الرئيس السيسى إلى واشنطن و حركة الأبراج الفلكية - حلقة الأحد 2-4-2017 -
السفيرة عزيزة - د. نبيلة العريان " مطربة بالأوبرا " ... لماذا قررت إقتحام مجال الأوبرا -
السفيرة عزيزة - د. نبيلة العريان " مطربة بالأوبرا " ... الحياة تبدأ بعد الـ 70 وهي أجمل مرحلة -
السفيرة عزيزة - سهام أحمد محرم " الفنانة التشكيلية " .. الحياة قبل سن الـ 70 وبعد سن الـ 70 -
قوية وسريعة.. هذه السيارات الأفضل لأجهزة الشرطة في العالم -
بـ100 مليون متابع.. الملكي يصنع رقمًا جديدًا -
التعادل السلبي يحسم مواجهة سوانزي وميدلزبره -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. مسيرة ليلية لمؤيدى "مرسى" بمطروح بمشاركة نساء الإخوان

Google+ Print
بالصور.. مسيرة ليلية لمؤيدى "مرسى" بمطروح بمشاركة نساء الإخوان بالصور.. مسيرة ليلية لمؤيدى "مرسى" بمطروح بمشاركة نساء الإخوان

خرجت مساء الجمعة مسيرة حاشدة لمؤيدى الرئيس المعزول محمد مرسى، من مقر الاعتصام بشارع المحطة بمدينة مرسى مطروح ومرت ببعض الشوارع الرئيسية بالمدينة قبل أن تتوقف أمام الحواجز الأمنية لقوات الجيش بمحيط مبنى المحافظة.

ويصر عدد منهم على الاعتصام هناك بينما عاد أغلب المتظاهرين مرة أخرى إلى مقر الاعتصام ومعهم أعداد كبيرة من نساء الإخوان المتظاهرات، كما تجرى حالياً محاولات لإقناع باقى المسيرة للانصراف من أمام حواجز الجيش بشارع الإسكندرية والعودة لاعتصام المحطة.

على جانب آخر يواصل مؤيدو الرئيس المعزول اعتصامهم أمام محطة القطار، حيث تنخفض الأعداد بشكل كبير خلال النهار وتتزايد الأعداد مساءً ويتناول البعض منهم الإفطار بمقر الاعتصام قبل أن تتوافد أعداد كبيرة لأداء صلاة القيام والمشاركة فى المسيرات الليلية ببعض شوارع المدينة.

2.jpg

G51e9d7c755697.jpg

G51e9d7c7ef370.jpg

G51e9d7c87bfbd.jpg

G51e9d7c912037.jpg

G51e9d7c9af7ad.jpg

G51e9d7ca57d3d.jpg

G51e9d7cb07be3.jpg

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365