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شاهد| ماذا قال «شتراكا» قبل اقالته المفاجئة من الإسماعيلي

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شاهد| ماذا قال «شتراكا» قبل اقالته المفاجئة من الإسماعيلي شاهد| ماذا قال «شتراكا» قبل اقالته المفاجئة من الإسماعيلي

التحرير

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قال التشيكي فرانز شتراكا، المدير الفني السابق للنادي الإسماعيلي، أنه سعيد بأداء فريقه أمام سموحة، مشيرًا إلى أنهم أحرزوا 3 أهداف، احتسب الحكم منهم 2 فقط، مشيرًا إلى أن المباراة كان بها مشاهد غريبة من لاعبي الفريق السكندري بتجاهلهم اللعب النظيف أكثر من مرة. 

 وأضاف «شتراكا» خلال تصريحاته لقناة oN sports، أن طالب لاعبيه بعدم الحزن لأنهم قدموا أقصى ما لديهم خلال اللقاء أمام فريق قوي مثل سموحة، مؤكدًا أنه كان مستمتعًا بأداءهم، وتنفيذهم لتعليماته.

وتابع، أن الأخطاء التحكيمية أمر وارد في أي مكان بالعالم، ضاربًا المثل بمباراة بايرين مينويخ وريال مدريد، مشددًا أن ذلك لا يمنع رغبته في الشعور الأمان على فريقه من تلك الأخطاء، واعدًا جمهور الدراويش بتحسن الأداء والنتائج خلال الفترة المقبلة والموسم الجديد.

يذكر أن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان إقالة شتراكا، بعد التعادل أمام سموحة، بهدفين لكل منهما، بالدوري العام، وكلف أبو طالب العيسوي بتولي مهمة المدير الفني للفريق خلال الفترة المقبلة لحين التعاقد مع مدير فني جديد.

وجاء قرار إدارة الدراويش بإقالة المدير الفني التشيكي بسبب عدم قدرته على تحقيق المركز الرابع في الدوري المصري، حسب الاتفاق الذي تم بينهما أثناء التعاقد معه.

وأوضحت إدارة الدراويش أنها اتفقت مع المدير الفني التشيكي على تحقيق المركز الرابع والمنافسة على مسابقة كأس وهو ما بات صعبًا في الفترة الحالية.

وتعادل الإسماعيلي مع سموحة، بهدفين لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما الأربعاء، على استاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الأسبوع الـ24 من الدوري المصري.  


 

 

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