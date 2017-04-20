فيديو| متصل يسب إسلام بحيرى.. والجندي: إحنا بنحفظ للناس «مقاماتهم»

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شن متصل يدعى محمود، هجوما عنيفا على الباحث إسلام بحيري، قائلا: «يا شيخ خالد لما حضرتك حبيت تتكلم على حاجة طبية جبت دكتور، لكن اشمعنى الدين كل حد يتكلم فيه، زى (الولد السافل)، اللى اسمه إسلام بحيري، بيسب ويشتم فى الدين، وفين شيوخ الأزهر، مين الناس ديه؟».

من جانبه، حاول الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مقاطعته، أكثر من مرة، خلال برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «دي أم سي»، قائلا: «إحنا بنحفظ للناس مقاماتهم، مينفعش نقول كده، أنا مراعى انفعالك، وإحنا ولا بنتخض ولا بنخاف، لازم الناس تتناقش مع بعض، ده نوع من أنواع العبادة».