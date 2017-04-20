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الشيخ خالد الجندى: بنى إسرائيل كان عندهم زكاة
-
الخميس 20 أبريل 2017 07:06 مساءً
حظك اليوم برج الدلو الجمعة 21/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى
-
الخميس 20 أبريل 2017 07:01 مساءً
حظك اليوم برج الحوت الجمعة 21/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى
-
الخميس 20 أبريل 2017 06:59 مساءً
الشيخ خالد الجندي يوضح معنى "الكنز" وعلاقته بالزكاة
-
الخميس 20 أبريل 2017 06:59 مساءً
الشيخ خالد الجندي: لا يجوز إخراج الزكاة من مال الطفل اليتيم
-
الخميس 20 أبريل 2017 06:59 مساءً
حظك اليوم برج الجدي الجمعة 21/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى
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الخميس 20 أبريل 2017 06:57 مساءً
حظك اليوم برج القوس الجمعة 21/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى
-
الخميس 20 أبريل 2017 06:55 مساءً
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 21/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى
-
الخميس 20 أبريل 2017 06:53 مساءً
وزير السياحة: ١٠ طائرات سعودية لإنهاء أزمة المعتمرين خلال ساعات
-
الخميس 20 أبريل 2017 06:49 مساءً
"بيت المقدس" تقطع رؤوس ثلاثة أشخاص بدعوى تعاونهم مع الأمن برفح
-
الخميس 20 أبريل 2017 06:49 مساءً
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8 الصبح - حلقة عن ثقافة ترشيد الإستهلاك عند المصريين - حلقة الأربعاء 19-4-2017
DMC
DMC
الخميس 20 أبريل 2017 03:03 صباحاً
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الشيخ خالد الجندى: بنى إسرائيل كان عندهم زكاة
DMC
الخميس 20 أبريل 2017 07:06 مساءً
الشيخ خالد الجندي يوضح معنى "الكنز" وعلاقته بالزكاة
DMC
الخميس 20 أبريل 2017 06:59 مساءً
الشيخ خالد الجندي: لا يجوز إخراج الزكاة من مال الطفل اليتيم
DMC
الخميس 20 أبريل 2017 06:59 مساءً
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