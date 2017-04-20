أسعار العملات اليوم الخميس 20 ابريل 2017 في بنك مصر

تشهد مصر خلال هذه الأيام إنخفاض في قيمة الجنيه بشكل كبير ، ونستعرض معكم اليوم سعر صرف الدولار الأمريكي فى بنك مصر ، وأسعار الدولار و العملات فى بنك مصر .
أسعار العملات في بنك مصر اليوم الخميس :
|العملة
|سعر الشراء
|سعر البيع
|آخر تحديث
|دينار كويتي
|٥٨.٨٨١٤
|٥٩.٢٤٧٩
|04/20 12:20 ص
|دينار بحريني
|٤٧.٦١٢٧
|٤٧.٨٥٤
|04/20 12:20 ص
|ريال عماني
|٤٦.٦٢٥٨
|٤٦.٨٥٧٢
|04/20 12:20 ص
|ريال قطري
|٤.٩٢٩٦
|٤.٩٥٥
|04/20 12:20 ص
|درهم الإمارات العربية
|٤.٨٨٧
|٤.٩١١٨
|04/20 12:20 ص
|ريال سعودي
|٤.٧٨٦٣
|٤.٨١٠٧
|04/20 12:20 ص
|دينار أردني
|٢٥.٢٨١٧
|٢٥.٤٤٥٧
|04/20 12:20 ص
|جنيه إسترليني
|٢٢.٩٩٧٥
|٢٣.٢٠٠٧
|04/20 12:20 ص
|كرون دنماركي
|٢.٥٨٥٦
|٢.٦٠٣٣
|04/20 12:20 ص
|كرون نرويجي
|٢.١٠٦٥
|٢.١٢٠٦
|04/20 12:20 ص
|كرون سويدي
|٢.٠٠١٧
|٢.٠١٤٩
|04/20 12:20 ص
|يورو
|١٩.٢٣١٦
|١٩.٣٦٧
|04/20 12:20 ص
|فرنك سويسري
|١٧.٩٨٢٤
|١٨.١١٥٢
|04/20 12:20 ص
|دولار أمريكي
|١٧.٩٥
|١٨.٠٥
|04/20 12:20 ص
|ين ياباني
|١٦.٥٠٧٣
|١٦.٦٤٤٥
|04/20 12:20 ص
|دولار استرالي
|١٣.٤٩١٢
|١٣.٦٤٤٤
|04/20 12:20 ص
|دولار كندي
|١٣.٣٨٦٥
|١٣.٤٨٧٦
|04/20 12:20 ص
المصدر : مصر 365إعلان - Ads إعلان - Ads