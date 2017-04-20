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أسعار العملات اليوم الخميس 20 ابريل 2017 في بنك مصر

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أسعار العملات اليوم الخميس 20 ابريل 2017 في بنك مصر أسعار العملات اليوم الخميس 20 ابريل 2017 في بنك مصر

سمر العشري

تشهد مصر خلال هذه الأيام إنخفاض في قيمة الجنيه بشكل كبير ، ونستعرض معكم اليوم سعر صرف الدولار الأمريكي فى بنك مصر ، وأسعار الدولار و العملات فى بنك مصر . 

أسعار العملات في بنك مصر اليوم الخميس :

العملة سعر الشراء سعر البيع آخر تحديث
دينار كويتي ٥٨.٨٨١٤ ٥٩.٢٤٧٩ 04/20 12:20 ص
دينار بحريني ٤٧.٦١٢٧ ٤٧.٨٥٤ 04/20 12:20 ص
ريال عماني ٤٦.٦٢٥٨ ٤٦.٨٥٧٢ 04/20 12:20 ص
ريال قطري ٤.٩٢٩٦ ٤.٩٥٥ 04/20 12:20 ص
درهم الإمارات العربية ٤.٨٨٧ ٤.٩١١٨ 04/20 12:20 ص
ريال سعودي ٤.٧٨٦٣ ٤.٨١٠٧ 04/20 12:20 ص
دينار أردني ٢٥.٢٨١٧ ٢٥.٤٤٥٧ 04/20 12:20 ص
جنيه إسترليني ٢٢.٩٩٧٥ ٢٣.٢٠٠٧ 04/20 12:20 ص
كرون دنماركي ٢.٥٨٥٦ ٢.٦٠٣٣ 04/20 12:20 ص
كرون نرويجي ٢.١٠٦٥ ٢.١٢٠٦ 04/20 12:20 ص
كرون سويدي ٢.٠٠١٧ ٢.٠١٤٩ 04/20 12:20 ص
يورو ١٩.٢٣١٦ ١٩.٣٦٧ 04/20 12:20 ص
فرنك سويسري ١٧.٩٨٢٤ ١٨.١١٥٢ 04/20 12:20 ص
دولار أمريكي ١٧.٩٥ ١٨.٠٥ 04/20 12:20 ص
ين ياباني ١٦.٥٠٧٣ ١٦.٦٤٤٥ 04/20 12:20 ص
دولار استرالي ١٣.٤٩١٢ ١٣.٦٤٤٤ 04/20 12:20 ص
دولار كندي ١٣.٣٨٦٥ ١٣.٤٨٧٦ 04/20 12:20 ص

 

المصدر : مصر 365 

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