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بالصور.. فودة يبحث سبل التعاون مع مسؤولي ميناء العقبة

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مصراوي Masrawy

فودة يستقبل رئيس موانئ البحر الأحمر ومسؤولين بميناء العقبةفودة يستقبل رئيس موانئ البحر الأحمر ومسؤولين بميناء العقبة

فودة يستقبل رئيس موانئ البحر الأحمر ومسؤولين بميناء العقبةفودة يستقبل رئيس موانئ البحر الأحمر ومسؤولين بميناء العقبة

فودة يستقبل رئيس موانئ البحر الأحمر ومسؤولين بميناء العقبةفودة يستقبل رئيس موانئ البحر الأحمر ومسؤولين بميناء العقبة

فودة يستقبل رئيس موانئ البحر الأحمر ومسؤولين بميناء العقبةفودة يستقبل رئيس موانئ البحر الأحمر ومسؤولين بميناء العقبة

فودة يستقبل رئيس موانئ البحر الأحمر ومسؤولين بميناء العقبةفودة يستقبل رئيس موانئ البحر الأحمر ومسؤولين بميناء العقبة

شرم الشيخ - أحمد السيد

استقبل اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، مساء الأربعاء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، اللواء مهندس هشام ابو سنة، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر ووفد من مسؤولى ميناء العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية، حيث تمت مناقشة العديد من الموضوعات أهمها التعاون في المجال البحري بين نويبع والعقبة وشرم الشيخ.
وطالب المحافظ بضرورة تفعيل اتفاقية التآخي بين مدينتي شرم الشيخ والعقبة واستغلال العلاقات المتميزة بين والأردن على المستوى الرئاسي والشعبي في التعاون في كافة المجالات الرياضية والثقافية والتجارية والفنية.
كما طالب بتبادل الزيارات ودعا كافة المسؤولين بالأردن لزيارة المدن السياحية بجنوب سيناء مثل شرم الشيخ ودهب ونويبع وسانت كاترين.
كما طالب بتفعيل الخط البحرى السياحي العقبة شرم الشيخ البحر الأحمر، مؤكدا مرة أخرى على العلاقة الوثيقة بين البلدين الشقيقين.
حضر اللقاء اللواء محمود عيسى - سكرتير عام المحافظة، والمهندس جمال مهدى أبو الهدي - مدير مديرية الطرق بجنوب سيناء.

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