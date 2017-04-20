رئيس مصلحة الجمارك وكبار المسئولين يزورون ميناء دمياط

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كتب - سميرة حسن

تفقد الدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك ميناء دمياط أمس الأربعاء.

وتابع عبدالعزيز خلال جولته (برفقة مجموعة من كبار المسئولين بالدولة وجهاز الشرطة والرقابة الإدارية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وهيئة الميناء وشركة الحاويات والجهات الرقابية والتنفيذية) العمل بساحة الوارد ومتابعة إجراءات الكشف والمعاينة.

وزار المركز اللوجيستى إذ شرح السيد نجم رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط دورة الإجراءات الآلية الحديثة بعد تطبيق النموذج الجمركى الموحد (SAD) والذى قام باعتماده وزير المالية، وبعد الربط مع البنوك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حيث تتم كافة الإجراءات آليا وصولا لمرحلة الصرف، وتم إطلاع الحاضرين على آخر محاضر التهرب الجمركى وأحدث طرق الاستهداف.

وبحث رئيس مصلحة الجمارك المشاكل والمعوقات والسعى لتذليل كافة الصعوبات وتوفير المطالب والاحتياجات من أجل تطوير العمل وتيسير الإجراءات وتوفير الوقت مع إحكام الرقابة على الموانئ والمنافذ الجمركية والمحافظة على تحصيل مستحقات الدولة.

وتأتى تلك الزيارة فى إطار سلسلة من الزيارات التفقدية لتؤكد اهتمام وحرص كبار مسئولى الدولة وقياداتها للوقوف على الجهود التى تبذلها مصلحة الجمارك فى هذه المجالات على الطبيعة ومتابعة سعى مصلحة الجمارك لتطوير تحديث منظومة ومتابعة التقدم فى مجال الربط الإلكترونى وتطبيق منظومة الشباك الواحد.