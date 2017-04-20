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تعرف على أهداف زيارة وزير الدفاع الأمريكي إلى القاهرة

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تعرف على أهداف زيارة وزير الدفاع الأمريكي إلى القاهرة تعرف على أهداف زيارة وزير الدفاع الأمريكي إلى القاهرة

التحرير

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قال اللواء محمود زاهر، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن زيارة وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، إلى القاهرة تأتي فى إطار زيارة لعدد من الدول منها ، إذ تستهدف وضع استراتيجية واضحة لمكافحة الإرهاب فى الشرق الأوسط، مشددًا على أن هناك بعض القضايا الخلافية بين وأمريكا تحتاج إلى تقريب وجهات النظر.

وأضاف زاهر، خلال لقائه ببرنامج "ساعة من مصر"، المذاع على شاشة "الغد" ، مع الإعلامي خالد عاشور، أن أمريكا تريد إدارة الأزمة بوجود الإرهاب بنسب محددة حتي تظل المنطقة فى حالة من التفاعل والصراع العدائي لتحقيق مصالحها ومنها بيع السلاح، والتدخل فى شؤون بعض الدول، لافتًا إلى أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ، بأنه يريد القضاء على داعش تأتي فى إطار اللعبة السياسية.

وأوضح أن أمريكا والغرب بشكل عام يريدوا فى المقام الأول تأمين إسرائيل، ما يستدعي استنزاف المنطقة من موارد ومواقع استراتيجية، وطاقات وحشد.

ولفت زاهر، إلى أن إعلان وزارة الدفاع المصرية، عن وصول أول غواصة مصرية حديثة، ألمانية الصنع، إلى سواحل محافظة الإسكندرية وانضمامها لتشكيلات القوات البحرية، تدخل ضمن تحديث أفرع القوات المسلحة.

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التحرير

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