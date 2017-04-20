موسى لـ«مصطفى حسني»: «حسن البنا ولا إمام ولا زفت.. ده مجرم وإرهابي»

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هاجم الإعلامي أحمد موسى، مساء أمس الأربعاء، الداعية الإسلامي مصطفى حسني، بسبب وصفه مؤسس جماعة الإخوان، بـ«الإمام الشهيد»، وذلك في حلقة له منذ سنوات، خلال برنامجه «عُمار الأرض»، الذي كان يُذاع عبر قناة «إقرأ» السعودية.

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، عبر فضائية «صدى البلد»: «الناس بتنخدع في الدعاة الجدد، معرفش مصطفى حسني قال الكلام ده إزاي، ده مؤسس جماعة الإرهاب عميل الإنجليز، حسن البنا مش شهيد، مكنش بيجاهد على الجبهة ولا حاجة، ده اتقتل في التوفيقية».

وأضاف، «لا تقولي حسن البنا إمام ولا زفت، حسن البنا ده مجرم وإرهابي، إن شاء الله تقولي قولت كده من سنة ولا من 10 سنين».