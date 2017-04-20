أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندى: بنى إسرائيل كان عندهم زكاة -
حظك اليوم برج الدلو الجمعة 21/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الجمعة 21/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
الشيخ خالد الجندي يوضح معنى "الكنز" وعلاقته بالزكاة -
الشيخ خالد الجندي: لا يجوز إخراج الزكاة من مال الطفل اليتيم -
حظك اليوم برج الجدي الجمعة 21/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج القوس الجمعة 21/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 21/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
وزير السياحة: ١٠ طائرات سعودية لإنهاء أزمة المعتمرين خلال ساعات -
"بيت المقدس" تقطع رؤوس ثلاثة أشخاص بدعوى تعاونهم مع الأمن برفح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ الدقهلية يقدم العزاء في شهداء كنيسة مار جرجس بطنطا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

18009439_1916487528585096_7977632_n18009439_1916487528585096_7977632_n

18035476_10155293551373556_295955594_n18035476_10155293551373556_295955594_n

18051585_1916487551918427_586520555_n18051585_1916487551918427_586520555_n

18052561_1916487518585097_119243354_n18052561_1916487518585097_119243354_n

الدقهلية - رامي القناوي:

قدم الدكتورأحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، مساء الأربعاء، واجب العزاء في شهداء كنيسة مار جرجس وذلك في العزاء الشعبي الذي أقيم باستاد مدينة طنطا بمحافظة الغربية.
واستقبل اللواء أحمد ضيف صقر ، محافظ الغربية، والأنبا بولا، أسقف طنطا وتوابعها، واللواء محمد مسعود الديب - مساعد أول وزير الداخلية، لوسط الدلتا ، واللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية محافظ الدقهلية خلال تقديمه واجب العزاء.
وأعرب "بولا" عن عمق شكره وتقديره لمحافظ الدقهلية لإصراره على حضور العزاء الشعبي لشهداء الوطن، مؤكدا أن مثل هذه الأعمال الإرهابية لن تنال من وحدة الشعب المصري وتماسكه ضد الإرهاب.
من جانبه أكد محافظ الدقهلية أن شهداء كنيسة مار جرجس بطنطا، هم شهداء جميعًا، وأن هذا الحدث الارهابي الغاشم يزيد من تماسك الشعب المصري ووحدته، وأنه نسيج واحد ولن ينال من هذا الشعب.
وقال الشعراوي: "الإرهاب لا دين له ولا وطن له وهدفه الوحيد هو زعزعة استقرار وأمن الشعوب والأمم".

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"هوم ديزاين" أول ملتقى يجمع مهندسي الديكور في مصر

"هوم ديزاين" أول ملتقى يجمع مهندسي الديكور في مصر

وزير التعليم العالي: مصر بها "جينات عبقرية" ستصل بنا إلى التقدم والازدهار

وزير التعليم العالي: مصر بها "جينات عبقرية" ستصل بنا إلى التقدم والازدهار

ننشر البيان المشترك لوزيري خارجية مصر والسودان

ننشر البيان المشترك لوزيري خارجية مصر والسودان

وزير خارجية السودان: لن نسمح بنشاط للمعارضة المصرية لدينا

وزير خارجية السودان: لن نسمح بنشاط للمعارضة المصرية لدينا