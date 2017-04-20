بالصور.. محافظ الدقهلية يقدم العزاء في شهداء كنيسة مار جرجس بطنطا

الدقهلية - رامي القناوي:

قدم الدكتورأحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، مساء الأربعاء، واجب العزاء في شهداء كنيسة مار جرجس وذلك في العزاء الشعبي الذي أقيم باستاد مدينة طنطا بمحافظة الغربية.

واستقبل اللواء أحمد ضيف صقر ، محافظ الغربية، والأنبا بولا، أسقف طنطا وتوابعها، واللواء محمد مسعود الديب - مساعد أول وزير الداخلية، لوسط الدلتا ، واللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية محافظ الدقهلية خلال تقديمه واجب العزاء.

وأعرب "بولا" عن عمق شكره وتقديره لمحافظ الدقهلية لإصراره على حضور العزاء الشعبي لشهداء الوطن، مؤكدا أن مثل هذه الأعمال الإرهابية لن تنال من وحدة الشعب المصري وتماسكه ضد الإرهاب.

من جانبه أكد محافظ الدقهلية أن شهداء كنيسة مار جرجس بطنطا، هم شهداء مصر جميعًا، وأن هذا الحدث الارهابي الغاشم يزيد من تماسك الشعب المصري ووحدته، وأنه نسيج واحد ولن ينال من هذا الشعب.

وقال الشعراوي: "الإرهاب لا دين له ولا وطن له وهدفه الوحيد هو زعزعة استقرار وأمن الشعوب والأمم".