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أليجري: قطعنا خطوة كبيرة جدًا نحو النهائي في كارديف

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أليجري: قطعنا خطوة كبيرة جدًا نحو النهائي في كارديف أليجري: قطعنا خطوة كبيرة جدًا نحو النهائي في كارديف

التحرير

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أكد الإيطالي ماسيميليانو أليجري، المدير الفني ليوفنتوس، أن فريقه يحتاج للمزيد من التطور بعد التغلب على برشلونة بدوري أبطال أوروبا.

وقد تمكن يوفنتوس من التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بتعادله السلبي مع برشلونة على ملعب كامب نو، بعد تفوقه في مواجهة الذهاب بتورينو بثلاثية نظيفة.

وقال أليجري بعد الصعود: "يجب علينا إعطاء اللاعبين حقهم على كل ما قدموه هذا الموسم وعلى التأهل ضد فريق صاحب مستوى عالي جدا".

وأضاف: "لعبنا بشكل جيد على المستوى الدفاعي مع قليل من الفاعلية الهجومية عن طريق الهجمات المرتدة، وذلك يرجع بسبب الضغط غير الطبيعي الذي تعرضنا له اليوم".

وتابع: "ما فعلناه يعتبر خطوة كبيرة جدًا نحو النهائي في كارديف، ورغم فشل برشلونة في التسجيل مرتين أمامنا ذهابا وإيابا، إلا أننا لدينا أفضل من ذلك".

وفي نهاية حديثه أكد أليجري على سعادته بالنتيجة، مشددًا على عدم المبالغة في الاحتفال، والتركيز على تحقيق جميع الألقاب الممكنة سواء دوري الأبطال أو الدوري وكأس إيطاليا.

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