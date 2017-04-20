فيديو| اتحاد الكرة: كان هناك محاولات لتأجيل مبارة الزمالك لكنها فشلت

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قال ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، إنه تم إرسال خطابًا رسميًا لنادي الزمالك بشأن موعد مباراة مصر المقاصة، يوم 11 إبريل، وليس قبل المباراة بيوم واحد فقط، وإن الخطاب الذي تم إرساله يوم السبت كان للتأكيد.

وأضاف «سويلم»، خلال تصريحاته بحلقة أمس الأربعاء، من برنامج «مساء الأنوار» الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي، على قناة oN sport، أنه تلقى خطابًا من الزمالك والمقاصة يوم 14 لطلب التأجيل، لكن التزامن أعياد المسيحيين وشم النسيم حعل يوم الأحد هو الأنسب طبقًا لموافقة الجهات الأمنية.

وتابع، بالفعل كان هناك محاولات من اتحاد الكرة، للعب المباراة يوم الثلاثاء، لكن تلك المحاولات لم تنجح، إلى جانب ضيق الوقت، مشددًا أن المباراة تم تأجيلها من يوم 14 إلى 15 إبريل بقرار أمني.

وانهى حديثه، «نحن نتربص ببعض، ولا نتعامل بشفافية، فابجميع يرغب في مشاهدة أزمة بين اتحاد الكرة ومرتضى منصور، صعبان على البعض العلاقة الجيدة بيننا وبين مرتضى منصور، ومحمود طاهر».