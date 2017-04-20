بالفيديو| عبد الحليم علي: الزمالك حقق مكاسب عديدة من الفوز على الجيش

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قال عبد الحليم علي، محلل قناة dmc sports، إن الزمالك قدم مباراة جيدة أمام طلائع الجيش، خاصة في الشوط الأول، حيث امتازت تحركات اللاعبين بالسرعة.

وأضاف «العندليب» خلال تصريحاته عقب المباراة، أن الفريق الأبيض حقق مكاسب عديدة من الفوز على الجيش، من بينها عودة باسم مرسي للتهديف، ومنح محمود حمدي «الونش» الثقة مجددًا، مؤكدًا أن الروح ستعود للاعبين بعد استعادتهم للثقة.

وتابع، أن تقييم أداء البرتغالي اوجستو إيناسيو، المدير الفني للزمالك، سيكون ظالمًا إذا تم قبل 7 مباريات على الأقل.

وتغلب الزمالك على طلائع الجيش بثلاثة أهداف دون رد، خلال اللقاء المؤجل ببطولة الدوري الممتاز، والذي جمع بينهما على ملعب «بتروسبورت».