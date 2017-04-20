بالفيديو.. مرتضى منصور بعد الفوز على الجيش: «مكانش عندنا مدرب»

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قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إنه سعيد بأداء لاعبي فريقه أمام طلائع الجيش، مضيفًا «إحنا تقريبًا مكانش عندنا مدرب».

وأضاف «مرتضى»، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة «النيل للرياضة»، أن أهم مكاسب مباراة الطلائع هو فك نحس شباك المنافسين، مشيرًا إلى أن البرتغالي اوجستو إيناسيو بدأ التعرف على إمكانيات اللاعبين، متمنيًا التوفيق لفريقه في المباريات المقبلة، «الرياضة مكسب وخسارة».

وتغلب الزمالك على طلائع الجيش بثلاثة أهداف دون رد، خلال اللقاء المؤجل ببطولة الدوري الممتاز، والذي جمع بينهما على ملعب «بتروسبورت».



