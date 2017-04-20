ريهام سعيد: باسم يوسف وراء وقف برنامجي

ألسن عين شمس تنظم يومًا ثقافيا روسيا بعرض مسرحية "مؤامرة الإمبراطورة" - صور

مرتضى منصور مهاجمًا وزير التنمية المحلية: "لا يقابل النواب ولا بيرد على حد"