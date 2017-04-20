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ريهام سعيد: باسم يوسف وراء وقف برنامجي

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مواجهة بين منتقدي الأزهر ومدافعين عنه.. هل قصرّت المؤسسة العريقة تجاه التطرف؟

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أخبار من البيت إلى الشارع.. مصير أسرة مدينة نصر في يد الدولة

من البيت إلى الشارع.. مصير أسرة مدينة نصر في يد الدولة

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تشكيل الزمالك .. 4 تغييرات متوقعة أمام الجيش

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ماذا قدمت القوات المسلحة لأهالي سيناء في الذكرى الـ 44 لتحريرها؟

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