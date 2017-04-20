ألسن عين شمس تنظم يومًا ثقافيا روسيا بعرض مسرحية "مؤامرة الإمبراطورة" - صور

كتب- محمد قاسم:

نظم قسم اللغات السلافية بألسن عين شمس، مساء الأربعاء، يومًا ثقافياً روسياً ضمن فعاليات الموسم الثقافي للكلية تحت رعاية الدكتورة منى فؤاد عميد الكلية وبحضور الدكتور عمرو الشطوري رئيس قسم اللغات "السلافية" وعدد من أساتذة القسم.

وتضمنت فعاليات اليوم الثقافي، تقديم طلاب الكلية لعدد من الفقرات الغنائية وإلقاء شعر باللغة الروسية، كما شهد اليوم الثقافي عرضًا لمسرحية "مؤامرة الإمبراطورة" للأديب الروسي ألكسي تولستوي والتي يقوم بدراستها طلاب الفرقة الرابعة.

وأكد محمد الجبالي رئيس شعبة اللغة الروسية، أن أهمية تلك الفعاليات تأتي كتقليد سنوي تحرص إدارة الكلية عليه، لافتًا إلى أن العملية التعليمية ليست مقتصرة على التدريس داخل قاعات المحاضرات بل تتعدى ذلك إلى قدرة الطلاب على تطبيق ما درسوه عن طريق الإلقاء والتمثيل وتقمص الشخصيات التي يدرسونها.

وأشارت دينا محمد الأستاذ المساعد بالشعبة الروسية، إلى أن "قسم اللغات السلافية دائمًا ما يحرص علي تنمية المهارات والأنشطة الطلابية وتقديم كل ماهو جديد ومتميز".

وأوضحت أنه جرى على هامش الفعاليات عرض للإصدار الصحفي لطلاب القسم "فيستنيك" ومعرض صور ولوحات وأنشطة أخرى متنوعة.