العرب اليوم: غارات ضد القاعدة باليمن ووزير الدفاع الأمريكي في الرياض

مصراوي Masrawy

كتب - عبدالعظيم قنديل

غارات جوية في اليمن، وانفجار عبوة ناسفة في حلب بسوريا ومصادقة إسرائيل على بناء وحدات استيطانية جديدة إضافة إلى اختراق طائرات إسرائيلية للأجواء اللبنانية، هذا أبرز ما شهدته البلدان العربية اليوم الأربعاء.

1- قتلى من تنظيم القاعدة في ضربتين جويتين في اليمن

معارك بين القوات الموالية للشرعية و الحوثيين فى تعز-أرشيفية(أ ف ب)

قتل خمسة اشخاص يشتبه بانتمائهم الى الفرع اليمني لتنظيم القاعدة في غارتين نفذتهما طائرتان من دون طيار في جنوب وشرق اليمن الغارق في نزاع مسلح، بحسب ما افادت الاربعاء مصادر عسكرية وكالة فرانس برس.

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2- مقتل ستة أشخاص إثر انفجار عبوة ناسفة في حلب

مصابون وقتلى جراء عبوة ناسفة فى حلب اليوم الأربعاء(أ ف ب)

قتل ستة أشخاص وجرح آخرون اثر انفجار عبوة ناسفة في أحد أحياء مدينة حلب في شمال سوريا، وفق ما أورد التلفزيون السوري الرسمي.

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3- إسرائيل تصادق على بناء وحدات استيطانية

رئيس الوزراء الإسرائيلى أثناء مؤتمر صحفى فى برلين-أرشيفية(أ ف ب)

أفادت الإذاعة الإسرائيلية بأنه من المتوقع أن تصادق اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في القد على بناء أكثر من مئتي وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية.

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4- وزير الدفاع الأمريكي في الرياض

عنوان الصورة: وزير الدفاع الأمريكي في اجتماعه بولي ولي العهد السعودى في الرياض اليوم الأربعاء(أ ف ب)

يسعى وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس خلال زيارة للسعودية إلى تأكيد عودة الروح للحلف التاريخي بين الرياض واشنطن بعيد تسلم دونالد ترامب الرئاسة، في مواجهة عدو مشترك هو ايران.

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5- طائرات إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية

طائرة اسرائيلية بدون طيار -أرشيفية(أ ف ب)

أعلن الجيش اللبناني أن 4 طائرات إسرائيلية اخترقت على الأجواء اللبنانية.

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