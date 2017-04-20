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صورة وخبر: ناجية من تفجير الراشدين في حلب

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صورة وخبر: ناجية من تفجير الراشدين في حلب صورة وخبر: ناجية من تفجير الراشدين في حلب

مصراوي Masrawy

ناجية من تفجير الراشدين في حلب (أ ف ب)

كتب - علاء المطيري:

في 15 أبريل الجاري انفجرت سيارة مفخخة في قافلة النازحين في منطقة الراشدين في حلب أثناء خروجهم من المناطق التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة غربي حلب ضمن اتفاق بينها وبين ، وقتل العشرات الذين واراهم التراب؛ وبقيت قصص الجرحى والناجين.

أمام إحدى المقرات التابعة للحكومة السورية في الجانب الذي تسيطر عليه في حلب التقط مصور وكالة الأنباء الفرنسية صورة سيدة تصافح صديقة لها كانت ضمن الناجين من التفجير.

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