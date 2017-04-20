وزيرا التعليم العالي والصحة يضعان حجر أساس المجمع الطبي بكلية طب حلوان اليوم

كتب- محمد قاسم:

يضع خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والدكتور ماجد نجم القائم عمل رئيس جامعة حلوان، صباح اليوم الخميس، حجر الأساس للمجمع الطبي بكلية الطب بالجامعة.

وأكد ماجد نجم القائم بعمل رئيس الجامعة، في بيان صحفي، أن المجمع الطبي بكلية الطب بجامعة حلوان تمت الموافقة على إنشائه في مارس الماضي ويقام على مساحة 110 ألف متر، ويتكون من مستشفي جامعي تعليمي بسعة ٤٥٠ سرير ومستشفي للطلبة يسع لـ ١٠٠ سرير ومستشفى اقتصادي يضم 200 سرير والتكلفة المبدئية للمجمع الطبى مليار و٢٧٠ مليون جنيهاً.

وأشار رئيس الجامعة إلى إنشاء المجمع الطبي يأتي في إطار خطة جامعة حلوان لتحقيق التواصل المجتمعي، حيث انه من المتوقع ان يخدم المجمع الطبي اهالى منطقة حلوان والمناطق المجاورة مثل المعصرة وعزبة الوالدة.

وأوضح أن المشروع يشمل إجمالي عدد ١٤ غرفة عمليات و٥٠ سرير رعايات مركزة وحضانات ووحدات غسيل كلوي حديثة وأقسام الأشعة التشخيصية من جهاز رنين مغناطيسي وأشعة مقطعية وموجات صوتية ووحدة السعة التداخلية وأورام ومعامل واستقبال وطوارىء وإفاقة وعيادات تصل إلى ٣٠ عيادة تخصصية تقدم الخدمات المجانية لطلاب الجامعة والعاملين وأعضاء هيئة التدريس والمواطنين.

كان الدكتور ياسر صقر رئيس جامعة حلوان السابق، أعلن بدء قبول الطلاب للدراسة للمرة الأولى في كلية الطب بجامعة حلوان، في العام الجامعي المقبل 2016-2017.