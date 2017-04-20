عاجل .. تنويه وتحذير هام من وزارة التربية والتعليم بشأن الثانوية العامة

انتشرت أخبار كثيرة خلال الفترة الماضية بشأن الثانوية العامة، وحول هذا الأمر أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن الوزارة هي المصدر الوحيد لنشر أو تداول أي أخبار تتعلق بالثانوية العامة.

كما حذرت من نشر أي أخبار أو بيانات تتعلق بأعمال امتحانات الثانوية العامة ممثلة فى الوزير، أو رئيس قطاع التعليم العام رئيس عام الامتحان، إلا من خلال ما ينشر بالموقع الرسمى للوزارة، كما أشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه غير مسؤولة تماماً عن أي أخبار تنشر في أي وسيلة إعلام أخرى من غير المصادر الرسمية.

كما حذرت الوزارة من من الأخبار التي يتم تداوالها على مواقع التواصل الاجتماعي، لإثارة القلق والبلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وتهيب الوزارة بجميع وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة بتحري الدقة في نشر أي معلومات تتعلق بالوزارة أو الثانوية العامة، وطالب الجميع بالتواصل مع الجهات المعنية، والتأكد من صحتها قبل نشرها.

المصدر : مصر فايف