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التنظيم والإدارة يقرر تثبيت جميع العاملين المؤقتين بجميع المحافظات والوزارات حتى نهاية يونيو 2017

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التنظيم والإدارة يقرر تثبيت جميع العاملين المؤقتين بجميع المحافظات والوزارات حتى نهاية يونيو 2017 التنظيم والإدارة يقرر تثبيت جميع العاملين المؤقتين بجميع المحافظات والوزارات حتى نهاية يونيو 2017

اكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة انه خلال أيام سيتم اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الذي أقره مجلس النواب، حيث كشف رئيس المركز القومي للتنظيم والإدارة محمد جميل انه سيتم تثبيت جميع العاملين المتعاقدين بكافة جهات الدولة حتى 30 يونيو 2017.

ونوه جميل أن تطبيق هذا القرار سيتم فور اقرار اللائحة التنفيذية للقانون وأن عدد العاملين كبير، الأمر الذي سيحتاج إلى ميزانية أكبر من أجل تغطية أجور هؤلاء الموظفين.

الجدير بالذكر أن تعيين تلك العمالة حدث أيام الثورة، إلا أن الدولة تسعى لتوفير موارد مالية لتثبيت جميع المتعاقدين أسوة بالسابقين، وسيتم تثبيت العاملين في مختلف الوزارات حسب القوانين المتفق عليها.

 

 

المصدر : فايف

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