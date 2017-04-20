بالفيديو || امرأة تكتشف خيانة زوجها في مهرجان ديني ... انتهي بكارثه

انتهى مهرجان ديني بكارثة عندما رصدت امرأة زوجها مع عشيقته بين عشرات الآلاف من الناس.

بحسب موقع ميرور، دخلت الزوجة في شجار عنيف خلال موكب سيمانا سانتا في سانتو كريستوبال في ليمان بيرو، وهو واحد من المواكب المقدسة في البلدة.

وذكر الموقع أن الزوجة قررت السفر بمفردها إلى المهرجان بعد أن أخبرها زوجها أنه مشغول من أجل الصلاة والاسترخاء، لكن المشهد كان مرعبا عندما رصدت زوجها في المهرجان برفقة عشيقته.

ودخلت الزوجة في شجار مع عشيقة زوجها، وبدأ الاثنان يشدان شعر بعضهما ويصفعان بعضهما البعض؛ حيث وجد المشاركون في الاحتفال صعوبة في فصلهما.

وتسببت حالة الفوضى في تأخير مراسم الموكب لمدة ساعتين، والامتناع عن القيام بمشهد أخير يقتضي تثبيت صليب أعلى تل.

المصدر : فيتو