تفاصيل تقديم «المصرية للاتصالات» خدمات المحمول عبر «أورنج»

التحرير

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دعت وزارة الاتصالات، بشكل مفاجيء، وسائل الإعلام، اليوم الأربعاء لحضور متمر إعلان توقيع اتفاقية بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة أورنج مصر؛ لتقدم عبرها خدمات المحمول للجيل الثاني والثالث، بما يعني شراءها دقائق مكالمات صوتية ووحدات بيانات بالجملة من "أورنج"، وإعادة بيعها للعملاء الجدد.

ووفقا للاتفاقية، تقدم المصرية للاتصالات خدمات البنية التحتية لمدة 5 سنوات لشركة أورنج، مقابل 2,5 مليار جنيه ابتداء من عام 2018، لكن الشركتين لم يفصحا عن قيمة وتفاصيل التجوال المحلي الموقع بين الشركتين، والذي تبلغ مدته وفقا للاتفاق 3 سنوات.

وقال أحمد البحيري، رئيس "المصرية للاتصالات"، إن الاتفاقية هي إطار عام ستحدد تفاصيله المالية والفنية والقانونية والتسويقية خلال شهرين من الآن، موضحًا أن الاتفاقية لا تمنع الشركة من إجراء مباحثات مع فودافون واتصالات بشأن استئجار شبكاتها لتقديم المحمول، لكن قد يتم ذلك مستقبلًا، وأنها ستمنح "المصرية للاتصالات" حق تقديم خدمات المحمول عبر "أورنج" في جميع أنحاء الجمهورية.

ورفض البحيري الإجابة عما إذا كان شركتي المحمول الأخرتين "اتصالات" و"فودافون"، قد تقدما بعروض من عدمه، قائلًا: "كان من مصلحة الشركة الدخول إلى سوق المحمول من خلال أكثر من مشغل، لكن الأمر يتوقف في النهاية على رغبة فودافون واتصالات".

إلا أن "التحرير" علمت من مصادرها، أن "فودافون" كانت تجري مفاوضات مع "المصرية للاتصالات" في هذا الإطار، ولم يتوصلا إلى اتفاق نهائي.

وتوقع "البحيري"، بدء تقديم الشركة خدمات المحمول بالسوق المصرية في الصيف المقبل، مؤكدًا أن تسليم ترددات خدمات الجيل الرابع أمر بيد جهاز تنظيم الاتصالات، وأن إجراءات إخلاء الترددات من شاغليها بدأت فعليًّا على أرض الواقع.

وقال إن الشركة إن أورنج لديها من 5 إلى 6 آلاف برج محمول على في مصر، يمكِّن "المصرية للاتصالات" من تقديم خدمات المحمول بتكنولوجيا الجيلين الثاني والثالث.

في حين، توقع جون مارك هاريون، رئيس أورنج مصر، حصول شركته على الترددات خلال شهر، ثم إعادة توزيعها مع بقية المشغلين، وتقديم الخدمة خلال 3 أشهر، منوهًا بأن "أورنج" ليست فقط أول شركة لتقديم خدمات المحمول في مصر، لكنها أول شركة محمول توقع اتفاقية الحصول على ترددات الجيل الرابع، وبهذه الاتفاقية تصبح أول شركة محمول تقدم خدمات التجوال المحلي، مؤكدًا أن شركته ستقدم مستوى جودة مرتفعة لـ"المصرية للاتصالات" عبر شبكاتها بعد حصولها على ترددات تقديم الخدمة.