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«فك النحس».. 5 مكاسب ورقم سلبي في فوز الزمالك على الجيش

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«فك النحس».. 5 مكاسب ورقم سلبي في فوز الزمالك على الجيش «فك النحس».. 5 مكاسب ورقم سلبي في فوز الزمالك على الجيش

التحرير

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نجح فريق الزمالك في استعادة نغمة الانتصارات، بعدما فاز على نظيره طلائع الجيش، بثلاثية بيضاء، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء، على ملعب بتروسبورت، ضمن اللقاء المؤجل من الأسبوع الثاني من الدوري المصري. 

وتستعرض "التحرير" في التقرير التالي أبرز ملامح المباراة: 

- فك العقم التهديفي 

الجيش والزمالك

تمكن الزمالك من فك العقم التهديفي للفريق، بعدما نجح في هز شباك الجيش 3 مرات، وكان الفريق الأبيض فشل في إحراز أية أهداف في آخر 4 مباريات له في بطولة الدوري العام أمام كل من ( المقاصة، سموحة، الشرقية، إنبي).  

- الفوز الأول لإيناسيو 

إيناسيو

سجل البرتغالي، أوجستو إيناسيو، المدير الفني الجديد لنادي الزمالك، الفوز الأول له في بطولة الدوري، في ثاني مبارياته الرسيمة مع الفريق الأبيض داخل المنافسة. 

- 10 ركلات جزاء 

مباراة الزمالك والجيش (14)

بعدما حصل الزمالك اليوم على 3 ركلات جزاء، رفع رصيده في عدد ركلات الجزاء هذا الموسم إلى 10 ركلات، سجل منهم الزمالك 4 ركلات أمام (الاتحاد السكندري- طنطا- الداخلية- طلائع الجيش)، وأهدر 6 أمام كل من (طلائع الجيش 2، النصر للتعدين 2، سموحة، الإنتاج الحربي). 

- الهدف الـ28 للزمالك

مباراة الزمالك والجيش (44)

استطاع الزمالك أن يسجل ثلاثية في مرمي الجيش، ليرفع رصيده التهديفي هذا الموسم إلى 28 هدفًا، جمعهما خلال 24 مباراة بالدوري. 

- فتحي يهدر ركتلي جزاء 

مصطفي فتحي

لم يتمكن مصطفي فتحي من تسجيل الهدف الثاني له في المباراة والرابع للزمالك، بعدما أهدر ركلة جزاء في الدقيقة الـ87 من عمر المباراة، ليفشل للمرة الثانية هذا الموسم في إحراز ركلة جزاء، بعدما أهدر من قبل في مباراة سموحة. 

- الفوز الـ 15 

مباراة الزمالك والجيش (44)

استطاع فريق الزمالك أن يسجل الهدف الـ15 له على حساب فريق طلائع الجيش ببطولة الدوري، حيث تقابل الفريقان من قبل في 25 مباراة، فاز فيهم الزمالك بـ14 مباراة، بينما فاز الجيش في 5 مباريات، وتعادلا في 6 أخرين. 

 - ملك إهدار ركلات الجزاء

مباراة الزمالك والجيش (27)

بعدما فشل الزمالك اليوم، في تسجيل ركلتي جزاء في مرمي الجيش، اعتبر الأبيض هو الفريق الوحيد هذا الموسم، الذي تمكن من إهدار ركلتي جزاء في مبارتين أمام كل من (النصر للتعدين - طلائع الجيش). 

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التحرير

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