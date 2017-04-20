إيناسيو: الدوري المصري معقد.. والزمالك في مركز لايتناسب مع مكانته

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال البرتغالي أوجوستو إيناسيو المدير الفني للزمالك، إن الفوز على طلائع الجيش كان ضروريًا من أجل إعادة الثقة للاعبين مرة أخرى.

وأضاف إيناسيو في تصريحات صحفية عقب نهاية مباراة الزمالك وطلائع الجيش: "الزمالك فريق كبير وهو في مركز لايتناسب إطلاقًا مع مكانته".

وواصل إيناسيو تصريحاته:" نعمل منذ فترة قصيرة مع الفريق والفرصة متاحة لكل اللاعبين للمشاركة في المباريات بشرط الاجتهاد والتركيز في التدريبات".

واختتم المدير الفني للزمالك تصريحاته:" الدوري المصري معقد، وأنا سعيد باللاعبين والفريق لايمتلك 11 لاعبًا فقط بل هناك 30 لاعبًا كل منهم سيكون له فرصة ويجب أن يتمسك بها".

وفاز الزمالك على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على ملعب بتروسبورت وهي المباراة المؤجلة من منافسات الأسبوع الثاني من مسابقة الدوري الممتاز.