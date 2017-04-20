طارق يحيى: لست سعيدًا بأداء لاعبي الجيش

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صرح طارق يحيى المدير الفني لفريق طلائع الجيش، في المؤتمر الصحفي قائلاً: "المباراة بلا فنيات، إجمالا لست سعيدًا بأداء لاعبي الجيش"، وذلك عقب نهاية مباراة فريقة أمام نادي الزمالك، والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض بثلاثية نظيفة، في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية للدوري المصري الممتاز "عبور لاند".

وأضاف طارق يحيى: "المباراة بلا فنيات، لعبنا مباراة سيئة جدا من الناحية الفنية، لم نكن في حالاتنا ومستغرب بسبب ابتعاد مجموعة كبيرة عن مستواهم وتركيزهم ولم يقدموا المستوى الذي كنت أنتظره".

وتابع: "تحدثت معهم عن قدرات لاعبي الزمالك لكن كان هناك حالة من عدم الالتزام بما طلبته منهم،المباراة بلا فنيات ولم ينفذ منهم أي شيء الذي طلبته في المحاضرة الفنية".

واستكمل: "هناك 3 ركلات جزاء كارثة تؤكد عدم تركيز لاعبي الجيش، الزمالك لم يخلق فرصًا كثيرة سوى كرتين تصدى لهم عماد السيد، إجمالا لست سعيدًا بأداء لاعبي الجيش".

وعن تغير أحمد عيد قال مدرب الجيش: "تم تغييره بسبب عدم التزامه من الناحية الدفاعية وحصل على إنذار وكنت أخشى تعرضه للطرد والمباراة لم تكن تتحمل اللعب بـ10 لاعبين، عيد لم يظهر بصورة فنية جيدة".

واختتم طارق يحيى: "ليس منطقيًا أن يكون هناك استسهال من اللاعبين بالزمالك بناء على نتائجه السابقة، الزمالك كبير ونقلت للاعبين ضرورة احترام الفريق مهما كانت حالته".