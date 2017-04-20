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نائب رئيس غرفة صناعة الدواء: انتهاء أزمة نواقص الأدوية منتصف مايو

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نائب رئيس غرفة صناعة الدواء: انتهاء أزمة نواقص الأدوية منتصف مايو نائب رئيس غرفة صناعة الدواء: انتهاء أزمة نواقص الأدوية منتصف مايو

مصراوي Masrawy

الدكتور أسامة رستم نائب رئيس غرفة صناعة الدواء

كتبت– سحر عزام:

قال الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، إن عدد كبير من نواقص الأدوية بدأ يتوافر في السوق منذ الزيادة السعرية الأخيرة للدواء في يناير الماضي، لافتًا إلى أن أزمة نواقص الأدوية ستنتهي مع آخر شهر إبريل أو منتصف مايو القادم.

وأضاف رستم في مداخلة هاتفية مع برنامج "رأي عام" المذاع على قناة "Ten" مساء الأربعاء، أن أدوية مشتقات الدم والمحاليل والأدوية المستوردة أصبحت متوفرة في السوق المصري، لافتًا إلى أنه جاري توفير الأدوية الناقصة بعد استيراد الشركات للمواد الخام.

وأشار نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، إلى أن آخر إحصائية للأدوية الناقصة التي ليس لها بدائل 45 صنف و600 صنف من الأصناف التجارية، مؤكدا أن شركات الأدوية ملتزمة بعد زيادة الأسعار بتوفير النواقص.​

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