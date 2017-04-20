إنريكي: الخروج من دوري الأبطال لن يؤثر علينا في الكلاسيكو

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عبر لويس إنريكي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، عن إستياءه بعد الخروج من دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا،على يد نظيره يوفنتوس الإيطالي.

وقال إنريكي في تصريحات صحفية عقب المباراة: "مباراة الذهاب في تورينو ستبقى في ذاكرتي دائمًا، كانت السبب في خروجنا".

وأضاف: "تهانينا لليوفي كانت مباراة جميلة بين فريقين كبيرين".

وعن الخروج من دوري الأبطال: "الخروج من بطولة دوري أبطال أوروبا لن يؤثر على مباراة الكلاسيكو يوم الأحد، أتمنى ذلك".

وخرج فريق برشلونة على يد يوفنتوس، بعد الهزيمة بثلاثية نظيفة بمجموع اللقائين.