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بالصور | ارتفاع جنوني في أسعار التكيفات .. تعرف على أسعار تكيفات 1.5 حصان

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بالصور | ارتفاع جنوني في أسعار التكيفات .. تعرف على أسعار تكيفات 1.5 حصان بالصور | ارتفاع جنوني في أسعار التكيفات .. تعرف على أسعار تكيفات 1.5 حصان

أيام قليلة ويدخل الصيف على المجتمع المصري، وتتجدد معاناة المصريين بسبب ارتفاع درجات الحرارة، حيث يقبل المواطنين على شراء المراوح والتكيفات من أجل خلق جو مناسب لهم داخل المنزل.

حيث يهتم العديد من المواطنين بمتابعة التكيفات وخاصة الأجهزة ذات التكلفة البسيطة والرخيصة في السعر، ويتجه المواطنون إلى سعر جهاز التكيف 1.5 حصان، وذلك نظراً لما يتميز به من انخفاض في السعر مقارنة بالأسعار الأخرى، كما أنه يتميز بصغر حجمه وملائمته للمنازل الصغيرة.

وأشار رئيس شعبة التبريد والتكيف” أحمد الوسيمي” من خلال تصريحات صحفية، أن سعر التكيف 1.5 حصان ارتفع خلال هذه الأيام، مؤكداً أن السبب وراء ارتفاع أسعار التكيفات، هو ارتفاع أمام الجنيه، موضحاً ان معظم مستلزمات تصنيع التكيفات يتم استيرادها من الخارج.

 

 

 

المصدر : فايف

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